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Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что система, выстроенная экс-главой Украины Петром Порошенко, мешала ему проводить реформы в стране. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Он признался, что ему удалось все же провести некоторые реформы, однако "многое и не удалось".
"Вся система вокруг меня была враждебной", — поделился Гройсман.
Он отметил, что у него не получилась перенастроить эту систему, так как не было "никаких рычагов". По его мнению, все может измениться с приходом к власти нового украинского лидера Владимира Зеленского, который поможет "вычистить" и создать "нормальные условия для экономики".
"У предыдущего президента такой воли не было… Сейчас у меня есть шанс", — заключил Гройсман.
Ранее сообщалось, что Гройсман отправил на "пенсию" партии Порошенко и Тимошенко.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман
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