Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко

Он признался, что ему удалось все же провести некоторые реформы, однако "многое и не удалось".

"Вся система вокруг меня была враждебной", — поделился Гройсман.

Он отметил, что у него не получилась перенастроить эту систему, так как не было "никаких рычагов". По его мнению, все может измениться с приходом к власти нового украинского лидера Владимира Зеленского , который поможет "вычистить" и создать "нормальные условия для экономики".

"У предыдущего президента такой воли не было… Сейчас у меня есть шанс", — заключил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Гройсман отправил на "пенсию" партии Порошенко и Тимошенко.