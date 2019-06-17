Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко 

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что система, выстроенная экс-главой Украины Петром Порошенко, мешала ему проводить реформы в стране. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Он признался, что ему удалось все же провести некоторые реформы, однако "многое и не удалось".
"Вся система вокруг меня была враждебной", — поделился Гройсман.
Он отметил, что у него не получилась перенастроить эту систему, так как не было "никаких рычагов". По его мнению, все может измениться с приходом к власти нового украинского лидера Владимира Зеленского, который поможет "вычистить" и создать "нормальные условия для экономики".
"У предыдущего президента такой воли не было… Сейчас у меня есть шанс", — заключил Гройсман.
Ранее сообщалось, что Гройсман отправил на "пенсию" партии Порошенко и Тимошенко.