США заговорили о новой войне

Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Ирана , в том числе военный, заявил 16 июня в интервью в программе «Face the Nation» госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы несколько раз информировали президента. Мы будем держать его в курсе. Мы уверены в том, что мы можем предпринять ряд действий, которые могут восстановить сдерживание, которое является нашей миссией», — пояснил в интервью Майк Помпео.

Он также отметил, что обсуждаются также военные действия против Ирана и не исключил, что разрешение у Конгресса США на них запрошено не будет.

«У нас в любом случае есть полномочия защищать американские интересы. Не забывайте, они атаковали американский летательный аппарат», — заявил госсекретарь, подчеркнув, что администрация будет предпринимать только «законные шаги».

При этом Помпео заявил, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет «ввязываться в войну».

Инцидент в Оманском заливе

Очередное обострение в американо-иранских отношениях произошло после того, иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе подверглись нападению нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Соединенные Штаты обвинили в нападении на танкеры Иран.

Позднее США обвинил йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и Иран в атаке на американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, говорится в заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию.

По данным официального представителя СЕНТКОМ подполковника Эрла Брауна, 13 июня была предпринята попытка при помощи "модифицированной иранской ракеты [советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела — 2"] SA-7 [по классификации НАТО ] класса "земля-воздух" сбить американский MQ-9 над Оманским заливом, чтобы помешать наблюдению за нападением" на танкер Kokuka Courageous, сообщает ТАСС.

Иран в заявлении своей миссии при Организации объединенных наций отверг причастность к инциденту с танкерами.

"Экономическая война США против иранского народа, а также их массированное военное присутствие были и остаются основными источниками нестабильности в регионе Персидского залива и самой значительной угрозой его миру и безопасности", — процитировало 14 июня заявление издание The Mainichi.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф не исключил, что США намерены ухудшить дипломатический климат на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ , передает «Газета.ru».