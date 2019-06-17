США заговорили о новой войне

Иран под ударом: США готовы применить военную силу

Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность применения военной силы против Ирана , но уточнил, что для Дональда Трампа такой исход является нежелательным. По словам Помпео, Вашингтон рассматривает все варианты шагов, которые можно предпринять против Тегерана . Более того, он заявил, что мир должен объединиться против «угрозы» со стороны Ирана. Очередное обострение американо-иранских отношений произошло после инцидента в Османском заливе, где были взорваны два танкера.

США готовы к любым шагам для оказания противодействия Ирану, в том числе и к военным, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу CBS.

«Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов [противодействия Ирану]. Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией», — отметил Помпео.

На вопрос журналиста, рассматривают ли США военный вариант противодействия Ирану, госсекретарь ответил: «Конечно».

При этом, по его словам, Трамп «очень четко сказал», что не хочет войны с Ираном. Американский лидер рассмотрит все варианты действий, которые необходимо предпринять, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие, сообщил госсекретарь.

Помпео также дал понять, что администрация Белого дома не будет запрашивать у конгресса разрешение на возможные военные действия против Ирана, поскольку у них «в любом случае» есть полномочия защищать интересы Соединенных Штатов.

В этом контексте он напомнил, что, по версии Вашингтона, именно Иран атаковал американский летательный аппарат. По утверждению Пентагона , 6 июня йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» при поддержке иранских сил сбили разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper. Помпео назвал это нападками на фундаментальные международные нормы и на американские интересы. Он подчеркнул, что у США всегда есть право защищаться.

«Американский народ должен быть глубоко убежден в том, что действия, которые Соединенные Штаты предпринимают при президенте Трампе, всегда будут законными, всегда будут соответствовать нашей конституции, и мы всегда будем выполнять сложные задачи, необходимые для защиты американских интересов, где бы они ни были», — сказал госсекретарь. Таким образом он ответил на просьбы журналистов уточнить, насколько необходимо получение разрешения у законодателей на проведение возможных военных действий против Ирана.

Помпео также сообщил, что ведет переговоры с иностранными коллегами по ситуации вокруг Ирана. По его словам, в минувшие выходные он сделал несколько телефонных звонков по этому вопросу.

Он призвал мир объединиться против «угрозы со стороны Исламской Республики Иран».

Госсекретарь рассказал, что США будут работать над формированием группы стран, глубоко заинтересованных в сохранении Ормузского пролива открытым. Помпео отметил, что американская сторона продолжит делиться со своими союзниками и партнерами разведданными по ситуации вокруг Ирана.

Очередное обострение в американо-иранских отношениях произошло после того, как на прошлой неделе иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе подверглись нападению нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, в инциденте имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, хотя официального подтверждения этой теории нет.

Членов экипажа Front Altair эвакуировали в Иран, а моряков с арендованного японской транспортной компанией Kokuka Courageous разместили на борту ракетного эсминца Bainbridge. Как рассказал владелец одного из танкеров, на борту Front Altair были 11 россиян, никто из них не пострадал.

Позже американские военные моряки обнаружили на корпусе Kokuka Courageous несработавшую мину. Об этом сообщил телеканалу Fox News высокопоставленный представитель Пентагона, по словам которого при помощи именно таких бомб в мае в том же районе были повреждены четыре танкера.

Соединенные Штаты обвинили в нападении на танкеры Иран. «То, что произошло, — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит», — сказал Помпео Fox News. Впрочем, самих доказательств пока предъявлено не было.

В Иране при этом уверены, что такими обвинениями Вашингтон пытается оправдать экономические санкции против Тегерана.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф не исключил, что США намерены ухудшить дипломатический климат на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ