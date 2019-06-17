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ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге, передает ТАСС.
«Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе», — отмечается в нем.
На прошлой неделе Евросоюз счел успешным свой «двойственный подход» по отношению к России, который позволил сдерживать «напористое поведение» Москвы и одновременно сотрудничать с ней по ряду внешнеполитических вопросов.
В то же время главы МИД 28 стран-членов Евросоюза отложили обсуждение вопроса введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.
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