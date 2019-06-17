Плахотнюк объяснил отъезд из Молдавии

«Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая пережила тяжелые времена, включая попытку моего похищения, которая случилась в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности», — написал политик в Facebook.

Плахотнюк также заверил, что ДПМ продолжит политическую борьбу в оппозиции. «В эти дни мы обсуждаем с коллегами план дальнейших действий.

Решили, что будем активно работать в оппозиции, чтобы не допустить захвата Республики Молдова заинтересованными группами за пределами страны», — отметил он, добавив, что страна «должна оставаться свободной и независимой».

Лидер ДПМ уточнил, что не намерен уходить из политики: «Я думал, что возьму на себя ответственность и уйду из политики, но это было бы поспешным решением, которое разочаровало бы людей, веривших в меня. В этом случае ДПМ могла бы стать уязвимой, и на депутатов оказывалось бы давление.

Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать ее даже на расстоянии».

Напомним, 14 июня ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство, что произошло после вмешательства посла США.

После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Позже пресс-служба партии подтвердила отъезд Владимира Плахотнюка.

Газета ВЗГЛЯД писала о первом заседании нового молдавского правительства, разбираясь, какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей и удастся ли президенту Молдавии улучшить отношения с Россией.