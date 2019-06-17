Бывший командир батальона «Донбасс», ныне депутат Верховной рады Семён Семенченко на своей странице в Facebook прокомментировал высказывание экс-руководителя Генштаба ВСУ об ошибочном обстреле боевиков подразделения украинскими военными в 2014 году. Парламентарий не стал выбирать выражения и пообещал встретиться с генералом.
Ранее в эфире телеканала UATV бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские военные атаковали добровольческий батальон «Донбасс», который двигался на штурм города Попасная под Луганском. По его словам, лётчики видели колонну, в составе которой были в основном гражданские автомобили и школьные автобусы, тем не менее нанесли по ней авиаудар. В результате налёта никто не пострадал. Позже выяснилось, что в Генштабе не были информированы о передвижениях батальона, поскольку на тот момент «Донбасс» подчинялся руководству украинского МВД.
«Такое бывает», — подчеркнул Муженко.
На новость в соцсети отреагировал бывший командир «Донбасса» Семён Семенченко.
«А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били. … Век живи, век учись», — написал депутат Рады.
Парламентарий отметил, что Муженко прятался от него пять лет, но теперь экс-комбат намерен встретиться и разобраться с генералом.