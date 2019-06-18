Призрак Третьей Мировой: Иран решил поставить Запад на колени

Иран дал Европе еще 10 дней на спасение ядерной сделки. Тегеран уже приступил к обогащению урана, и с 27 июня его запасы на территории страны превысят установленные соглашением 300 кг, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди

Согласно договору, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана и отработанную тяжелую воду. Но теперь все это будет оставаться в Исламской Республике. Более того она может вернуться к обогащению урана до уровня 20% (соглашение устанавливало предел в 3,67%).

У европейских стран, выступавших гарантами сделки, еще есть шанс исправить ситуацию, если они, наконец, сделают практические шаги в обеспечение иранских интересов, то есть перестанут подчиняться американским санкциям, подчеркнул Камальванди.

Ранее с похожим заявлением выступил председатель ядерного комитета иранского правительства Моджтаба Зоннур. Он предупредил, что Тегеран вообще может сократить сотрудничество с МАГАТЭ и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран перестает соблюдать отдельные пункты соглашения и дал другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению своих обязательств (в первую очередь, в экономической части).

Терпение кончилось

Ультиматум Ирана — это ответ на бездействие со стороны европейских стран участниц ядерной сделки в вопросе организации платформы по обходу американских санкций, считает главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков

«Для Ирана это ключевой момент, без которого смысла в ядерной сделке нет. Россия и Китай все равно продолжат оказывать военную и экономическую поддержку Исламской Республике, а европейцы без реализации платформы INSTEX оказываются ненужными», — пояснил он «Ридусу».

Основной диалог между Ираном и ЕС происходит за закрытыми дверями и для подобных публичных высказываний должна быть веская причина, добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев . Вполне возможно, что недавние инциденты с танкерами в Оманском заливе достаточно негативно отразились на этих переговорах, подтолкнув Иран к новому ультиматуму.

Еще одна вероятная причина для резких заявлений с иранской стороны — массированная информационная атака на Иран, которая вполне возможно является подготовкой к более активным действиям со стороны США.

«Желание Ирана развязать себе руки напрямую зависит от активности европейцев и агрессивности американцев, если градус напряженности продолжит нарастать и никаких решений европейские лидеры так и не найдут, то Ирану не останется другого выхода, кроме как выйти из ядерной сделки», — констатирует Быков.

Констатация очевидного

Де факто ядерная сделка развалилась ровно в тот момент, когда из нее вышли США, а все, что происходит сейчас — лишь признание давно свершившегося факта, считает аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский . И недаром рынки отреагировали на громкие заявления иранских политиков весьма спокойно. Даже цены на нефть продолжают колебаться в районе 60 долларов за баррель, не сделав ни малейшей попытки к росту. Это говорит о том, что иранский вопрос среди других факторов, которые сейчас двигают нефтяные котировки, не оценивается как определяющий.

Так что сиюминутной негативной реакции мировой экономики опасаться не стоит, успокаивает эксперт, но ситуация явно ухудшается, и многое будет зависеть от позиции западных стран. Если США начнут еще сильнее давить на Иран, когда он окончательно снимет с себя все обязательства, Тегеран может огрызнуться и устроить серьезную заварушку в Ормузском проливе. Тогда цены на нефть взлетят, и это ускорит наступление глобального кризиса.

«Это будет в чистом виде повторение 2008 года, когда накануне рецессии были рекордные сырьевые цены, и они способствовали обвалу. Но пока еще рынки на такой сценарий не закладываются», — говорит эксперт.

Конфликт не должен привести к каким-либо ощутимым последствиям для мировой экономики, так как Иран еще не успел в полной мере отойти от ограничений, которые действовали до заключения сделки в 2015 году, соглашается Николаев.

«Положительное влияние на нефтяные цены уже было отыграно, так что ожидать финансовой бури стоит лишь в случае старта полноценного вторжения американцев в Исламскую Республику», — отмечает он. Кому война сейчас нужнее?

Полностью отказавшись от выполнения ядерной сделки, Иран постараться успеть произвести как можно больше обогащенного урана, для того что бы заполучить ядерное оружие и таким образом себя обезопасить, прогнозирует Быков. Подобный сценарий развития событий, по его мнению, неминуемо приведет к вооруженному конфликту США и Ирана.

«Последствия спрогнозировать очень сложно, но очевидно что, американцы в этой ситуации наверняка смогут краткосрочно получить контроль над Ираном», — полагает эксперт.

Иранцы не в том положении, чтобы говорить с позиции силы, особенно когда против них ведется активная информационная война, считает Николаев.

Голубовский, в свою очередь, допускает, что именно иранцы намеренно идут на обострение ситуации, поскольку время работает против них. Американские санкции подтачивают иранскую экономику, но сами США к этой войне сейчас не готовы, у них выборы на носу. А вот Ирану терять нечего, на силовое давление он отвечает тем же, и ведет себя, как загнанный в угол человек, для которого цель уже — не выжить, а причинить максимальный ущерб.

Тегеран вполне может перекрыть Ормузский пролив, пусть даже на короткий срок. Но этого будет достаточно, чтобы причинить очень большой вред мировой торговле. Поэтому западные страны в ближайшей перспективе попытаются решить проблему дипломатическим путем, прогнозирует эксперт. И здесь, кстати, важную роль может сыграть Россия. Если с ее помощью удастся этот кризис предотвратить, статус страны на мировой арене сильно вырастет.

Но если в процессе переговоров будет наблюдаться одновременное стягивание в горячий регион вооруженных сил США и развертывание систем противовоздушной обороны на территории Саудовской Аравии для защиты ее нефтяных активов, война станет неизбежна.