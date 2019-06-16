В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики готовят возможную вооруженную провокацию, направленную на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе, которое должно быть рассмотрено на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.

"Нам стало известно о планах командования операции объединенных сил совершить в ближайшие дни очередную вооруженную провокацию, направленную на срыв возможных соглашений по мирному урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров контактной группы 19 июня в Минске", — сказал представитель Народной милиции журналистам в воскресенье.

По его информации, противник планирует обстрелять собственные позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевики и гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. Ответственность за обстрелы будет возложена на ДНР, добавил он.

"В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы. После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры", — добавили в ведомстве.

В Народной милиции подчеркнули, что строго соблюдают режим прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.