AP: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Мадуро

Ряд стран ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро , а также примерно десятка официальных лиц в республике. Об этом сообщило в субботу американское агентство Associated Press.

Франция, Германия, Испания и По словам его дипломатических источников, в число государств, которые особенно активно обсуждают данные рестрикции, входят Великобритания Нидерланды . В наибольшей степени поддерживает данные меры Лондон. Речь идет о финансовых санкциях в отношении указанных лиц, а также о запрете для них на въезд в ЕС. В качестве основания для санкций называют в том числе лишение властями Венесуэлы ряда законодателей депутатской неприкосновенности.

Вместе с тем, как отмечает агентство, окончательное решение пока не принято. Нет единого мнения, когда было бы целесообразно принять данные меры, а также нет уверенности относительно того, не помешают ли они диалогу между властями страны и лидерами оппозиции.

Как следует из материала, среди тех, в отношении кого введение санкций наиболее вероятно, министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес, а также министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес . Как констатирует агентство, для введения Евросоюзом санкций в отношении президента Венесуэлы и других официальных лиц требуется согласие всех входящих в данное объединение государств.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.