Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме

Чернокожий сотрудник американской компании Boeing пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Кертис Энтони работает в Boeing с 2011 года, он занимается проверкой качества в офисе в Южной Каролине. Энтони обратился в суд с жалобой на враждебную среду в компании и преследованием на почве расизма.

Мужчина заявил, что в разное время на его рабочий стол подкладывали петлю и табличку со словом, обозначающим его цвет кожи. Более того, кто-то из его коллег помочился на его стол.

«Это оскорбительно и унизительно. Не знаю, какие у них были мотивы, но я могу сейчас сказать, что это беспокоит меня до сих пор», — сказал Энтони.

Руководство Boeing опровергло все обвинения сотрудника и обратили внимание на то, что сам Энтони никогда не жаловался на травлю и не ставил начальство в известность.