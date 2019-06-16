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Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме 

360tv.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: Reuters
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Кертис Энтони работает в Boeing с 2011 года, он занимается проверкой качества в офисе в Южной Каролине. Энтони обратился в суд с жалобой на враждебную среду в компании и преследованием на почве расизма.
Мужчина заявил, что в разное время на его рабочий стол подкладывали петлю и табличку со словом, обозначающим его цвет кожи. Более того, кто-то из его коллег помочился на его стол.
«Это оскорбительно и унизительно. Не знаю, какие у них были мотивы, но я могу сейчас сказать, что это беспокоит меня до сих пор», — сказал Энтони.
Руководство Boeing опровергло все обвинения сотрудника и обратили внимание на то, что сам Энтони никогда не жаловался на травлю и не ставил начальство в известность.
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