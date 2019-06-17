Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«За ВДВ!»: Зеленского высмеяли за пробежку через фонтан 

Рамблер + ещё 29 23 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через фонтан и был за это высмеян.
На прошлой неделе Зеленский посетил Мариуполь. В ходе визита одетый в брюки и рубашку глава государства в присутствии десятков местных жителей пробежал через фонтан. Видеозапись развлечений президента в Мариуполе среди прочих опубликовал YouTube-канал «Общественное ТВ Донбасса».
В комментариях к этому видео многие пользователи сервиса высмеяли поступок Зеленского. Одни назвали его «дурачком», а другие удивились, почему он не выкрикнул «За ВДВ!».
Одни комментаторы задались вопросом, не является ли произошедшее «спойлером» нового сезона сериала «Слуга народа», а другие пожалели охранников президента, которым приходится «с таким начальником работать».
«Не знаю, куда уходит детство, но точно знаю, где оно играет», — пошутил еще один.
Впрочем, нашлись и те, кто не стал осуждать Зеленского за пробежку через фонтан. Они назвали поступок президента его попыткой показать, что он «еще и обычный человек». Также главу государства хвалили за то, что он повернулся к народу «лицом, а не задом».
Комментарии781
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Мариуполь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»346
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ61
Умер серийный отравитель пассажиров электричек6
Британия захотела помириться с Россией453
S7 оштрафовали за вспотевший «Чайф»9
Видео
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
03:36
Переезд в Луганск: Чичерина изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес
00:30
Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева
Общество Шоу-бизнес
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
03:23
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение