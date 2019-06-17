«За ВДВ!»: Зеленского высмеяли за пробежку через фонтан

На прошлой неделе Зеленский посетил Мариуполь . В ходе визита одетый в брюки и рубашку глава государства в присутствии десятков местных жителей пробежал через фонтан. Видеозапись развлечений президента в Мариуполе среди прочих опубликовал YouTube-канал «Общественное ТВ Донбасса».

В комментариях к этому видео многие пользователи сервиса высмеяли поступок Зеленского. Одни назвали его «дурачком», а другие удивились, почему он не выкрикнул «За ВДВ!».

Одни комментаторы задались вопросом, не является ли произошедшее «спойлером» нового сезона сериала «Слуга народа», а другие пожалели охранников президента, которым приходится «с таким начальником работать».

«Не знаю, куда уходит детство, но точно знаю, где оно играет», — пошутил еще один.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал осуждать Зеленского за пробежку через фонтан. Они назвали поступок президента его попыткой показать, что он «еще и обычный человек». Также главу государства хвалили за то, что он повернулся к народу «лицом, а не задом».