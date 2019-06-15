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В Чехии предложили объявить 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» 1968 года 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Flickr
Депутаты нижней палаты парламента Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения" войск государств — участниц Организации Варшавского договора (ОВД) в 1968 году в Чехословакию. Об этом в субботу сообщило информационное агентство ЧТК.
С законодательной инициативой выступили парламентарии восьми из девяти депутатских фракций в нижней палате высшего законодательного органа. К ней не присоединились представители компартии. Ее предстоит обсудить правительству республики. Она стала реакцией на подготовленный депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроект "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора".
Законодательная инициатива российских депутатов-коммунистов вызвала обостренную реакцию в Чехии. Президент республики Милош Земан заявил, что, если бы законопроект был принят Госдумой, это повлекло бы за собой долговременное ухудшение отношений между его страной и Россией. Пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек назвал этот документ "дерзкой провокацией против Чехии и президента [республики]".
Между тем посол РФ в Чехии Александр Змеевский в четверг заверил Земана в осуждении Россией акта ввода войск государств — членов ОВД в Чехословакию в 1968 году и "неизменности российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993)", рассказали ТАСС в посольстве РФ в Чехии.
Спорный законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от КПРФ еще в 2016 году. Он предусматривал расширение действия закона о ветеранах на российских солдат и офицеров, участвовавших в операции "Дунай" в составе объединенных войск государств — членов ОВД в Чехословакии в 1968 году. Однако документ получил отрицательный отзыв правительства РФ и не был вынесен в Госдуме даже на первое чтение. В октябре 2018 года законопроект был внесен снова, но также не вынесен на рассмотрение.
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В мире , Политика , Иржи Овчачек , Милош Земан , Госдума , КПРФ , Правительство РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Чехия
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