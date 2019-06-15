NYT: США участили кибератаки в отношении энергосистемы России

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

По словам ее источников из числа бывших и действующий официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

"Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно, — приводятся в публикации слова одного из источников. — Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад".

По сведениям газеты, Вашингтон таким образом, в частности, рассчитывает "сделать предупреждение президенту [РФ] Владимиру Путину".

Как констатируется в материале, США с 2012 года пытались собирать информацию о российской энергосистеме, однако теперь "стратегия изменилась в направлении наступательных действий".

"Цель состоит в том, чтобы сделать предупреждение, а также в том, чтобы в случае серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой иметь возможность осуществить кибератаки", — отмечает издание.

"Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, не имея доступа к засекреченной информации об операции, заключается в том, как глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил. На этот вопрос нельзя ответить, пока не активирован код", — констатируется в публикации.

Издание отмечает, что данные действия американской стороны "также сопряжены с серьезной опасностью вызвать эскалацию в каждодневной холодной войне между Вашингтоном и Москвой" в киберпространстве.