Молдавские «демократы» срочно покинули страну

Серый кардинал молдавской политики, главный патрон находившейся последние годы у власти Демократической партии , олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну 14 июня вечером, улетев в Стамбул на черном самолете (все последние дни в аэропорту Кишинева видели стоящий наготове частный реактивный лайнер необычного для самолетов цвета). Впрочем, по другим сведениям, он покинул Молдавию на машине через Приднестровье, а на самолет сел уже в Одессе.

В настоящее время Плахотнюк, предположительно, находится в США . При этом Демпартия Молдавии заявила, что он улетел лишь на несколько дней, чтобы повидать семью.

Как выяснилось, Плахотнюк стал одним из первых, кто покинул Молдавию. Он сделал это сразу после переговоров 14 июня на заседании Национального политического совета Демпартии, где и было принято решение об уходе демократов от власти. Которую, по словам президента Молдавии Игоря Додона, они узурпировали последние недели, после того, как Партия социалистов Молдовы (ПСМ) и блок ACUM во главе с Майей Санду сформировали парламентскую коалицию, получив большинство в законодательном собрании.

Еще дальновиднее оказался Адриан Канду, зампред Демпартии, бывший спикер парламента, родственник Плахотнюка и тот самый человек, который за время, пока президента отстраняли от власти решением Конституционного суда, подписывал все указы, которые отказывался одобрить Додон. Два дня назад Канду улетел в Вашингтон с таинственным визитом. Известно об этом стало только позже, а от самого Канду с тех пор ни слуху, ни духу.

Лидер партии "ШОР" Илан Шор , депутат парламента и примар (глава) муниципии Орхей (Оргеев), находящийся под следствием по громкому делу о "краже миллиарда" из банковской системы Молдавии, также, по некоторым сведениям, покинули страну.

Бывший премьер-министр Юрий Лянкэ , вице-премьер и министр по европейской интеграции, известный своей прорумынской ориентацией, уехал в отпуск куда-то за рубеж.

"Вчера из кишиневского аэропорта вылетели пять чартерных самолетов, — рассказал "РГ" депутат парламента Молдавии политолог Богдан Цырдя. — Подозреваемый в краже миллиарда Илан Шор улетел в Израиль, а его семья — в Москву. Сбежал олигарх Владимир Плахотнюк и другие господа. Они вывели с собой крупные суммы денег и документы, связанные с кражей миллиарда и незаконными приватизациями и схемами. Но новая власть обещала достать их. То есть, верхушка ДПМ и партии ШОР успели сбежать из страны. Премьер-министр Майя Санду обещала, что они ответят перед законом за свои многочисленные преступления. Такое же заявление сделал и Андрей Нэстасе, новый министр МВД".

Ожидается, что исход из Молдавии политиков и бизнесменов, связанных с Демпартией и олигархом Владимиром Плахотнюком, на этом не остановится, и в ближайшие дни, если не часы страну покинут еще множество заметных политических и бизнес-фигур.

Тем временем новый премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала, чтобы все судьи Конституционного суда, "если они имеют хоть каплю достоинства и уважения к Конституции и гражданам", ушли в отставку. Ранее о необходимости "переформатирования" Конституционного суда, все последние годы однозначно поддерживавшего Плахотнюка и Демпартию в ущерб конституционным нормам, неоднократно заявлял президент Додон.