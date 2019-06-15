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Трамп заявил об угрозе «невиданного краха» американской экономики 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что экономика страны потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на президентских выборах в ноябре 2020 года.
Экономисты предсказали победу Трампа на выборах президента в 2020 году
"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее, если кто-то кроме меня победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!" — написал Трамп в Twitter.
Президент не уточнил, о каких рекордах в экономике он говорит. В настоящее время инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Предполагается, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке 29 июня. При этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары. Это может сказаться не только на американской, но и на глобальной экономике.
Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок. От Демократической партии США о желании баллотироваться заявили уже более человек, в том числе бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.
По результатам опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult, 44% опрошенных заявили, что скорее поддержали бы Байдена, а не Трампа, если бы выборы были проведены сегодня. При этом за Трампа в этом вопросе высказались 33%. Сравнивая Трампа и Сандерса, в пользу Сандерса высказались 42% респондентов, тогда как за действующего президента — 32%. В обоих вопросах около четверти опрошенных не смогли дать точного ответа.
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Комментарии9
В мире , США
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