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Порошенко будут охранять вечно 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко будет находиться под государственной охраной пожизненно. Об это сообщило Управление государственной охраны, передают "Украинские новости".
"Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был отстранен с поста в порядке импичмента", — говорится в ответе.
Отмечается, что информация о том, на каких автомобилях передвигается Порошенко и сколько у его охранников, является засекреченной.
Ранее стало известно, почему Порошенко уволил своего главного охранника.
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В мире , Украина , Петр Порошенко
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