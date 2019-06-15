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Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс 

Газета.Ru + ещё 4 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как отмечается, обещания были сделаны в ходе рабочей поездки Зеленского в Мариуполь, где он посетил мультихаб Spalah.
По его словам, бизнес является "кровью" для организма страны.
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", — пояснил Зеленский.
Он также отметил важность развития инфраструктуры в Донбассе, добавив, что в скором времени в этот регион начнутся инвестиционные влияния.
Ранее Зеленский назвал свой ключевой приоритет.
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