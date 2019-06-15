Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, обещания были сделаны в ходе рабочей поездки Зеленского в Мариуполь, где он посетил мультихаб Spalah.

По его словам, бизнес является "кровью" для организма страны.

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", — пояснил Зеленский.

Он также отметил важность развития инфраструктуры в Донбассе, добавив, что в скором времени в этот регион начнутся инвестиционные влияния.

Ранее Зеленский назвал свой ключевой приоритет.