Япония и ОАЭ не видят доказательств причастности Ирана к атаке на танкеры

Официальный Токио не согласен с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе. Правительство Японии попросило у Вашингтона дополнительных доказательств.

По сообщению агентства Kyodo со ссылкой на несколько правительственных источников, ситуация вокруг Ирана, в том числе и атаки на танкеры, будет важным предметом обсуждения на двусторонней встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча состоится во время предстоящего 28-29 июня саммита G20 в японской Осаке.

Пока что американские разъяснения по этой проблеме не выходят за пределы зоны предположений, заявил агентству высокопоставленный чиновник в Токио. Японское правительство, утверждают источники, по дипломатическим каналам затребовало у Вашингтона четких подтверждений того, что атаки на танкеры были организованы Тегераном.

Эти атаки, напоминает Kyodo, произошли практически одновременно с переговорами японского премьера Абэ с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Это стало ударом по престижу главы японского правительства, который пытался выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном, передает ТАСС.

Тем временем глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что пока нет достаточных доказательств причастности какого-либо конкретного государства к атакам на танкеры в Персидском заливе 12 июня. Хотя, добавил он, в атаках "прослеживается четкий след Ирана".

Расследование атак, по словам шейха Абдаллы, выявило взрыв снаружи судна под водой. Технология, которую использовали для диверсий, по его словам, не встречается у незаконных группировок — такую операцию может провести только государство.

Для стабильности мировой экономики поставки нефти из региона должны быть безопасными, подчеркнул шейх, а мировое сообщество должно сотрудничать в обеспечении международной навигации и безопасного доступа к энергоносителям.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил в интервью Fox News: он считает данные американской разведки об изъятии мины с японского танкера, подвергшегося атаке в Оманском заливе, достаточным доказательством причастности Ирана к произошедшему. В Тегеране обвинения США назвали безосновательными и надуманными. Также Иран заявил об американском беспилотнике, замеченном незадолго до инцидента с танкерами.