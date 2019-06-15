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В США придумали закон о сдерживании России 

Ura.Ru 31 минуту назад
В конгресс США внесен законопроект, согласно которому Вашингтон выработает стратегию по «сдерживанию агрессии со стороны России» в Балтийском регионе. Если документ будет принят, Минобороны страны может расширить военное присутствие в Прибалтике.
«США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами с целью сдерживания агрессии со стороны РФ в Балтийском регионе», — цитирует RT текст законопроекта.
Автор инициативы республиканец Майкл Конэуэй заявляет, что Россия якобы использует запугивание и открытую агрессию для создания сферы своего влияния в Европе. По мнению конгрессмена, прибалтийские республики «особенно уязвимы» перед давлением Москвы.
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В мире , Видео , США , Министерство обороны , НАТО
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