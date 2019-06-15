В США придумали закон о сдерживании России

В конгресс США внесен законопроект, согласно которому Вашингтон выработает стратегию по «сдерживанию агрессии со стороны России » в Балтийском регионе. Если документ будет принят, Минобороны страны может расширить военное присутствие в Прибалтике.

«США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами с целью сдерживания агрессии со стороны РФ в Балтийском регионе», — цитирует RT текст законопроекта.

Автор инициативы республиканец Майкл Конэуэй заявляет, что Россия якобы использует запугивание и открытую агрессию для создания сферы своего влияния в Европе. По мнению конгрессмена, прибалтийские республики «особенно уязвимы» перед давлением Москвы.