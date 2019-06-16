Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу 

Газета.Ru + ещё 5 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство не готовится к войне, но готово дать ответ, если что-то будет угрожать его интересам. Об этом пишет Asharq Al-Awsat.
По словам принца, международное сообщество должно решительно ответить на "атаку" Тегерана в Оманском заливе.
"Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства", — заявил бен Сальман.
Он добавил, что для достижения стабильности и безопасности региона важно партнерство с США.
Ранее сообщалось, что США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский порезвился в фонтане Мэр Риги распек латышей-дикарей Новый премьер Молдавии сделала заявление о России
В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Крах союзного государства? К чему пришли Москва и Минск4
Зеленский с охранниками убежал в фонтан161
Мэр Риги распек латышей-дикарей17
США захотели погрузить Россию во тьму602
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение