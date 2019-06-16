Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство не готовится к войне, но готово дать ответ, если что-то будет угрожать его интересам. Об этом пишет Asharq Al-Awsat.

По словам принца, международное сообщество должно решительно ответить на "атаку" Тегерана в Оманском заливе.

"Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства", — заявил бен Сальман.

Он добавил, что для достижения стабильности и безопасности региона важно партнерство с США.

Ранее сообщалось, что США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.