Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России

Он заявил, что "Крым — это давняя русская территория", и напомнил, что, когда Хрущев передал полуостров Украинской ССР, это было обусловлено особенностями советского подхода к управлению страной.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", — подчеркнул Шредер.

Он также добавил, что присоединение Крыма было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова, и считать это "агрессией" со стороны России совершенно неправильно.

Кроме того, Шредер призвал Украину перестать вести боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за отмену антироссийских санкций.