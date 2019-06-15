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Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Он заявил, что "Крым — это давняя русская территория", и напомнил, что, когда Хрущев передал полуостров Украинской ССР, это было обусловлено особенностями советского подхода к управлению страной.
"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", — подчеркнул Шредер.
Он также добавил, что присоединение Крыма было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова, и считать это "агрессией" со стороны России совершенно неправильно.
Кроме того, Шредер призвал Украину перестать вести боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за отмену антироссийских санкций.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии17
В мире , Политика , Герхард Шредер , ООН , Bild , Германия , Республика Крым
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