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В Эквадоре начали расследовать предполагаемое участие Ассанжа в шпионаже 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и шведа Ола Бини, сообщил РИА Новости адвокат Карлос Поведа.
"Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах", — сказал он.
Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Wikileaks , МВД , РИА Новости , Эквадор
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