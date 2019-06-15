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Принц Чарльз и Камилла появились в масках тигров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Chris Jackson/Pool
Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская устроили благотворительный прием в резиденции Кларенс-хаус, пишет Popsugar.
Члены королевской семьи собирали средства для фонда дикой природы "Семья слонов", который занимается спасанием азиатского слона, который имеет статус вымирающего вида. Основателем фонда служит брат супруги принца Чарльзя Марк Шанд.
Для гостей на территории резиденции поставили статуи слонов в натуральную величину, а всем гостям вечера предложили одеть гламурные дизайнерские маски и изображением различных животных.
Чарльз и Камилла не остались в стороне: пара выбрала маски в виде морды тигра от индийского дизайнера Сабьясачи Мукерджи, который был гостем на приеме. Изделие украсили драгоценными камнями.
Благотворительный бал-маскарад в пользу азиатских слонов также посетила дизайнер Вивьен Вествуд, художница Трейси Эмин, актер Дуглас Бут ("Ной", "Ромео и Джульетта"), модель Ясмин Ле Бон и другие.
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Комментарии1
В мире , Трейси Эмин , Чарльз Виндзор , Дуглас Бут
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