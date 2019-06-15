Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ПЦУ назвал причину конфликта с Филаретом 

RT на русском + ещё 1 56 минут назад
Фото: EPA
Глава новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что конфликт между ним и лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом возник в связи с тем, что последний хочет быть «единственным бенефициаром украинской церкви».
Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».
По его словам, после объединительного собора и получения Украиной томоса об автокефалии у него с Филаретом произошли разногласия в будущем видении церкви, по модели управлению церковной организацией.
«Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определённая фигура (Филарет. — RT), определённым одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично», — сказал Епифаний.
Ранее Филарет заявил о вмешательстве бывшего президента Украины Петра Порошенко в дела ПЦУ.
RT на русском: последние новости
В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкеры Климкин опроверг возможное назначение послом в США Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
В мире , Конфликты , Петр Порошенко , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт «самый страшный» факт о Зеленском28
«Все в шоке»: Что известно о конфликте под Пензой22
Климкин отреагировал на свое новое «назначение»
«Столько любви было в тебе»: Алехина о погибшем Кольцове
Названы виновные в нападении на танкеры в Оманском заливе105
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение