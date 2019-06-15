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В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому 

Lenta.ru + ещё 5 28 минут назад
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, передает NewsOne.
Оппозиционный лидер сослался на тезисы российского президента на пленарном заседании. «Я не собираюсь переводить господина Путина. Он действительно так сказал», — заявил Медведчук.
По его словам, положительное отношение российского лидера обусловлено тем, что за Зеленского проголосовали 73 процента украинцев. Медведчук также обратил внимание, что в одном из интервью Путин выразил намерение «обязательно восстановить отношения с Украиной».
В то же время, признался Медведчук, в речи главы государства была часть, с которой он не мог согласиться. В частности, Путин подчеркивал, что «опыт — дело наживное», поэтому Зеленский научится госуправлению. Медведчук рассказал, что не хочет быть частью эксперимента.
Он заключил, что Путин говорил об украинском президенте за закрытой дверью.
22 марта бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива. 7 июня они провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой Газпрома Алексеем Миллером.
В администрации Зеленского порекомендовали генеральному прокурору страны Юрию Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в Россию.
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В мире , Дмитрий Медведев , Юрий Луценко , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газпром , Киев
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