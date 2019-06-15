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Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских 

Ura.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы появились в Крыму на тысячу лет раньше, чем русские. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«История [Севастополя] была разной — полной поражений и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — заявил Порошенко, поздравляя жителей Севастополя с днем города.
Как писало «URA.RU», в марте Порошенко в преддверии президентских выборов пообещал вернуть Крым в состав Украины. Он подчеркивал, что на пути к этой цели Киев «не пойдет ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности», напоминает RT.
Крымский полуостров вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, на котором 96,5% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Итоги голосования остаются непризнанными мировым сообществом.
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В мире , Конфликты , Политика , День Победы , Петр Порошенко , Республика Крым , Севастополь
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