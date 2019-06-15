Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

«Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной — полной поражений и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — заявил Порошенко.

В марте «Новый Севастополь» сообщал, что на площади Нахимова в Севастополе студенты, курсанты и школьники развернули 70-метровую копию государственного флага России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.