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Первые жители Донбасса обрели российское гражданство 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Жители Донецкой и Луганской народных республик начали получать российские паспорта. Они устали от войны, неопределенности, и хотят защиты своих прав. Потому многие на этот шаг пошли осознанно. Момент, о котором мечтали несколько лет. Получение российского гражданства.
Особенно ждала указа молодежь. Выпускники школ Донбасса. Поступать на территории Украины с документами своих регионов фактически невозможно. Теперь больше шансов, пусть и на общих основаниях, подать документы в российские вузы. Как раз сейчас начинается приемная кампания.
Указ президента России об упрощённой процедуре получения российского гражданства касается жителей приграничных территорий. Иначе говоря, тех, кто и так долгие годы не мыслил своей жизни без поездок в Россию. У многих родственники по ту и эту сторону границы, они всегда отмечали общие праздники и были рядом в самые сложные минуты для Донбасса.
Большинство переезжать в Россию и бросать родной дом не собираются. Но зато теперь с помощью российского гражданства станет легче найти работу, чаще видеть родных и обращаться в случае сложных медицинских заболеваний за помощью к лучшим врачам. Уже поступило почти 12000 заявлений на получение гражданства по этой схеме.
Надежды на лучшее и мирное небо над головой. Это главное желание большинства из них. Как только дома все станется спокойно, с российским паспортом молодежь надеется отправиться в путешествие. Многие годы было не до этого.
Сегодня, получая паспорт в Ростовской области, подмечают — они свободно говорят на русском, считая его родным языком. А ещё хорошо знают совместную историю. Подвиги Молодой гвардии или донских казаков. Потому экзамен на гражданство для них не проблема. Ведь в этих местах они даже говорят с южным говором. Что луганчане, что жители российского Новошахтинска. Понимают друг друга с полуслова.
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