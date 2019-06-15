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Медведчук назвал «самый страшный» факт о Зеленском 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский по части своей риторики и действий начинает сильно напоминать своего предшественника Петра Порошенко, часть жителей страны видят в Зеленском именно его, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
"В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько (персонаж сериала "Слуга народа". — Прим. ред.), еще часть — Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нем Порошенко. И с этим нельзя мириться, потому что если мы идем по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидание 73 процентов избирателей будут реализовываться?" — сказал он.
Медведчук посетовал, что в пресс-службе главы государства возмутились его визитом в Россию и общением с представителями Кремля и призвали правоохранительные органы дать этому правовую оценку.
"Дальше ГПУ и СБУ под козырек, в этот же день Служба безопасности оперативно возбудила дело и инициировала экспертизу. Но это указания и то же самое давление на органы, как и при Порошенко. И это все не добавляет господину Зеленскому в вопросах авторитета, в том числе и таком ощутимом вопросе, как тарифы", — добавил политик.
Ранее СБУ начала проверку после визита Медведчука и его соратника Юрия Бойко в Россию. Досудебное расследование проводят по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса страны.
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Комментарии19
В мире , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , МВД
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