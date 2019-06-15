Женщины Швейцарии устроили массовый протест против неравенства

Несколько десятков тысяч женщин в Швейцарии не вышли на работу в знак протеста. Жительниц страны не устраивает неравенство в оплате труда, они выступают также против домашнего насилия и низкого представительства прекрасного пола в органах власти.

В Лозанне около сотни женщин вышли на митинг на площади Риппон, чтобы зажечь фейерверк, передает RTS. Акция, получившая название "Женская забастовка", прошла также в Берне, Цюрихе, Женеве и других городах. В одежде участниц маршей доминирует фиолетовый цвет, избранный протестным символом.

Манифестации приурочены к 28-й годовщине первой женской стачки.