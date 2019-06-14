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Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на супруга Пуалин, который выложил в Сеть фото новорожденных детей.
Как отмечается, 43-летняя Каффеки, а также ее двое сыновей чувствуют себя хорошо.
Уточняется, что женщина заразилась Эболой во время волонтерской работы в Сьерра-Леоне в 2014 году. После этого ее несколько раз госпитализировали на протяжении 2015-2016 годов.
Кроме того, против медсестры было заведено уголовное дело из-за того, что она скрыла факт высокой температуры, когда возвращалась из Африки домой. Однако суд встал на сторону Каффеки.
Ранее сообщалось, что жертвами вируса Эболы стали свыше 800 человек в Конго.
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