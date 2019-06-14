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Зеленский поручил провести ревизию судебной реформы 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании экспертной группы, которая займётся оценкой результатов проведённой судебной реформы в стране.
Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
«Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведённой «судебной реформы…» — цитирует пресс-служба замглавы администрации Руслана Рябошапку.
Также экспертная группа займётся подготовкой законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.
Рябошапка добавил, что в администрации обеспокоены тем, что различные судебные инстанции провозглашают решения, которые, по оценке юристов, не основываются на требованиях украинской конституции.
В команде Зеленского считают это «очевидным свидетельством провала судебной реформы», проходившей под контролем администрации экс-президента страны Петра Порошенко.
Ранее Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины.
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Комментарии
В мире , Украина , Руслан Рябошапка , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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