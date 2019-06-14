Зеленский поручил провести ревизию судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании экспертной группы, которая займётся оценкой результатов проведённой судебной реформы в стране.

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведённой «судебной реформы…» — цитирует пресс-служба замглавы администрации Руслана Рябошапку.

Также экспертная группа займётся подготовкой законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Рябошапка добавил, что в администрации обеспокоены тем, что различные судебные инстанции провозглашают решения, которые, по оценке юристов, не основываются на требованиях украинской конституции.

В команде Зеленского считают это «очевидным свидетельством провала судебной реформы», проходившей под контролем администрации экс-президента страны Петра Порошенко

Ранее Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины.