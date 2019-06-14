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Зеленский встретился с семьями задержанных моряков 

RT на русском + ещё 1 41 минуту назад
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
«Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — приводит пресс-служба президента слова Зеленского.
Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильём.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.
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