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Молдавские чиновники бегут из страны: самолеты взлетают один за другим 

Ura.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Члены оппозиционного правительства Молдавии, подавшие в пятницу в отставку, массово бежали из страны. Для экс-чиновников подготовлены десятки бизнес-джетов.
О вылетевших из страны частных самолетах рассказали сразу несколько молдавских СМИ, пишет РБК. Из страны улетели два самолета: Gulfstream G200 и Bombardier CRJ-200LR. Последний, как сообщает портал point.md принял у себя на борту членов семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. По уточнению сайта Agora. самолет приземлился в Москве.
По информации TV8, сразу пять чартерных рейсов готовы вылететь из аэропорта Кишинева в Стамбул. «Самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут», — рассказывают источник телеканала в воздушной гавани. На пограничном пункте был замечен бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, который до этого поста был главным идеологом евроинтеграции Молдавии.
Оппозиционное по отношению к президенту Молдавии Игорю Додону правительство объявило об отставке в пятницу, до этого в стране было двоевластие: одно правительство было сформировано Демократической партией, второе — создано партией социалистов во главе с Додоном.
Как ранее писало «URA.RU», лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк приезжал в Москву и передал вице-премьеру Дмитрию Козаку конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны с переориентацией на Россию.
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В мире , СНГ , Владимир Плахотнюк , Юрий Лянкэ , Игорь Додон , Илана Шора , Дмитрий Козак , Демократическая партия США , Молдова
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