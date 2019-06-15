Молдавские чиновники бегут из страны: самолеты взлетают один за другим

Члены оппозиционного правительства Молдавии , подавшие в пятницу в отставку, массово бежали из страны. Для экс-чиновников подготовлены десятки бизнес-джетов. О вылетевших из страны частных самолетах рассказали сразу несколько молдавских СМИ, пишет РБК. Из страны улетели два самолета: Gulfstream G200 и Bombardier CRJ-200LR. Последний, как сообщает портал point.md принял у себя на борту членов семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора . По уточнению сайта Agora. самолет приземлился в Москве. По информации TV8, сразу пять чартерных рейсов готовы вылететь из аэропорта Кишинева в Стамбул. «Самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут», — рассказывают источник телеканала в воздушной гавани. На пограничном пункте был замечен бывший премьер-министр Юрий Лянкэ , который до этого поста был главным идеологом евроинтеграции Молдавии. Оппозиционное по отношению к президенту Молдавии Игорю Додону правительство объявило об отставке в пятницу, до этого в стране было двоевластие: одно правительство было сформировано Демократической партией , второе — создано партией социалистов во главе с Додоном. Как ранее писало «URA.RU», лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк приезжал в Москву и передал вице-премьеру Дмитрию Козаку конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны с переориентацией на Россию.