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Лидер демпартии сбежал из Молдавии 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк покинул территорию страны. Об этом сообщает "Украина.ру".
Предполагается, что самолет с Плахотнюком вылетел из аэропорта Кишинева и направляется в Стамбул.
Кроме того, вместе с ним страну пытается покинуть политик Илан Шор, который находится под покровительством бизнесмена.
Однако, по данным украинского активиста Василия Апасова, Плахотнюк прилетел в Одессу.
Ранее сообщалось, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
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В мире , СНГ , Павел Филип , Владимир Плахотнюк , Игорь Додон , Илан Шор , Демократическая партия США , Молдова
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