Лидер демпартии сбежал из Молдавии

Предполагается, что самолет с Плахотнюком вылетел из аэропорта Кишинева и направляется в Стамбул.

Кроме того, вместе с ним страну пытается покинуть политик Илан Шор , который находится под покровительством бизнесмена.

Однако, по данным украинского активиста Василия Апасова, Плахотнюк прилетел в Одессу.