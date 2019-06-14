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Зеленский решил выбрать губернатора через Facebook 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Львовской области в Facebook и попросил их поделиться мнением о претендентах на пост губернатора региона.
Зеленский сообщил, что на должность губернатора рассматриваются три кандидата: 43-летний Денис Шмигаль, замдиректора «Западэнерго» и директор Бурштынской ТЭС; 38-летний Максим Козицкий, директор компании «Эко-Оптима»; и 35-летний Маркиян Мальский, адвокат, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger.
«Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится?», — поинтересовался Зеленский у граждан.
Львовская область стала единственным регионом, где во втором туре президентских выборов победил Петр Порошенко. Он набрал там 63% голосов. После победы Зеленского губернатор Львовской области Олег Синютка подал в отставку.
Комментарии45
В мире , Украина
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