Климкин прокомментировал свое «назначение» послом в США

Глава МИД Украины на своей официальной странице в социальных сетях рассказал о своем вероятном назначении послом страны в США

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал свое возможное назначение на должность посла Украины в Вашингтоне.

Климкин опроверг слухи о его назначении послом Украины в США, о чем он написал в Twitter.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать», — пояснил украинский министр.

Ранее издание УНН с ссылкой на дипломатический источник написано, что Павла Климкина могут сделать послом Украины в Соединенных Штатах. По словам источника, Климкина должны были отправить в ближайшее время, сразу после решения формальных вопросов с увольнением и назначением.