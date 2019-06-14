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Рабочий превратился в блогера и заткнул за пояс звезд Instagram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @justaconstructionguy.merch
Строитель Омар из американского штата Техас за несколько недель сумел стать популярным блогером в Instagram. На историю его быстрого успеха обратило внимание издание Mashable.
В настоящий момент на него подписаны 350 тысяч пользователей. В Instagram Омар рассказывает о своей работе, стараясь соответствовать трендам соцсетей. Например, у него есть фото c хэштегом #TakeMeWithYou. Отмечается, что, вероятно, Омар таким образом намеренно ошибся в написании хэштега #FollowMeTo, которым люди сопровождают снимки, на которых кто-то следует за ними.
Как и многие другие блогеры, Омар публикует красивые фото еды. В его случае, это тако и кофе, который он очень любит.
У самого популярного поста Омара на данный момент больше 80 тысяч лайков. В нем он рекламирует местный бар на колесах.
Подписчики рады, что Омар завел аккаунт, и считают, что он лучше многих других блогеров.
«Единственный инфлюенсер, на которого я подписана. Мы наблюдаем рождение легенды»,
— восхищался контентом строителя один из юзеров.
«Возьми мои лайки. Они все твои»,
— писал G_weber.
Многие признавались, что им гораздо больше нравится следить за жизнью Омара, чем видеть публикуемые другими звездами Instagram снимки с пляжа.
Большинство пользователей посчитали, что популярности строителя поспособствовала его дочь, которая рассказала об аккаунте отца в Twitter. Однако, как выяснил BuzzFeed, аккаунт Омара был придуман владельцем местной кофейни Cuvée Coffee Майком МакКимом (Mike McKim), который привлек для помощи в раскрутке профиля рекламное агентство. Сам Омар действительно работает на стройке, но не имеет доступа к своему аккаунту.
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