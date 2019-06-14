Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Президент РФ Владимир Путин одобрил введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщают «Известия» со ссылкой на информацию от трёх источников близких к российскому правительству. Однако вопреки предложенному ранее принудительному подключению к системе глава государства настаивает, чтобы жители страны самостоятельно принимали решение о ежемесячных отчислениях.
В санкциях против России заметили парадокс
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подвергся критике за призыв отменить антироссийские санкции. Как пишет Die Welt, нашлись и те, кто его поддержал, — премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.
Доллары надо выкинуть: Россию пересчитают в евро
Доля расчетов в долларах за товары, поставляемые из России в еврозону, падает. Растет объем расчетов в евро. Чтобы переход на евро в расчетах между Россией и Евросоюзом был быстрее, создана специальная рабочая группа. Осталось только добиться результатов.
Чума на Украине? Блокада Крыма ведет к катастрофе
Украине грозит экологическая катастрофа из-за блокировки Северо-Крымского канала, рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, переизбыток воды уже приводит к затоплению сел в Херсонской области, а канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды. По этой причине политик спрогнозировал возможность вспышки чумы и холеры на Украине.
ЗРК раздора: Турция пригрозила США из-за С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о готовности Анкары ответить Вашингтону в случае применения санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с редакторами Анатолийского агентства.
Крушение Ил-76: Украина нашла доказательства вины России
Евгений Малолетка/ AP
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии «неопровержимых доказательств» причастности России к крушению украинского самолета Ил-76, в результате которого погибли 49 человек, находившихся на борту. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте СБУ в день пятилетней годовщины трагедии.
ГОСТы устарели: в РФ резко меняют скоростной режим
Газета.ру
В России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч. Эксперимент может быть проведен на участках трасс М4 и М11. В Госдуме рассказали, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.
Гражданство РФ запросили жители 12 областей Украины
МВД России начало выдавать паспорта жителям Донбасса на российско-украинской границе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близкие к МВД.
Россия поднялась в рейтинге ФИФА
Футбольная российская сборная обеспечила себе восхождение на несколько позиций вверх в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после побед над командами из Кипра и Сан-Марино в рамах отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Об этом свидетельствует обновлённый список лучших команд мира, опубликованный на сайте ФИФА.