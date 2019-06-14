Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: RT на русском
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», — написала она в Twitter.
Ранее о задержании экс-главы ЦИК проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко.
В своём Facebook он отметил, что в мае 2014 задержанный «организовывал и проводил так называемый референдум».
Лягину вменяют госизмену. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
RT на русском: последние новости
В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Washington Post подсчитал: за время у власти Трамп соврал почти 11 тысяч раз
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Блокада Крыма ведет к катастрофе30
Эрдоган пригрозил отомстить войскам Асада27
В России потребовали заблокировать «Чернобыль»12
«Летающие объекты». Команда танкера рассказала о ЧП227
Чемпион России убит в США111
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение