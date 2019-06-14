На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР 

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», — написала она в Twitter.
Ранее о задержании экс-главы ЦИК проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко.
В своём Facebook он отметил, что в мае 2014 задержанный «организовывал и проводил так называемый референдум».
Лягину вменяют госизмену. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.