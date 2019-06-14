Климкину подыскали новую работу

Главу МИД Украины Павла Климкина могут перевести на должность посла в США. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает РИА «Новости».

«Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности», — сказал источник агентства.

На прошлой неделе Верховная рада отказалась отправить в министра иностранных дел Павла Климкина в отставку. Позже замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский повторно просит парламент снять Климкина с должности и назначить на этот пост замглавы его администрации Вадима Пристайко.