Молдавская оппозиция согласилась уступить Додону

Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Об этом сообщают РИА Новости.

«Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку»,

— заявил на брифинге вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Чеботарь.

Ранее представители ДПМ согласились разблокировать правительственные здания после визита посла США Дерека Хогана в офис партии.

8 июня молдавские социалисты договорились с Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.

Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.