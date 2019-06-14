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Молдавская оппозиция согласилась уступить Додону 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA
Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Об этом сообщают РИА Новости.
«Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку»,
— заявил на брифинге вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Чеботарь.
Ранее представители ДПМ согласились разблокировать правительственные здания после визита посла США Дерека Хогана в офис партии.
8 июня молдавские социалисты договорились с Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.
Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.
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