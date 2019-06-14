Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини рассказала о сдерживании «напористой» России 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что введение санкций в отношении России позволило ограничить активность страны. Об этом сообщает ТАСС.
Преемница Меркель поддержала антироссийские санкции
Такое заявление европейский политик сделала в соответствии с докладом о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС.
"Мы смогли ограничить напористую и не нацеленную на сотрудничество деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов", — сообщила Могерини.
Однако большинство европейских чиновников не поддерживает мнение коллеги и считает, что российские санкции не оказали никакого влияния на деятельность России. Некоторые отмечают, что ограничительные меры наоборот являются экономически деструктивными для Европы.
Ранее сообщалось, что евроскептики выступили против продления антироссийских санкций.
Газета.Ru: последние новости
Лидер демпартии сбежал из Молдавии Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов Демпартия Молдавии признало новое правительство
Комментарии9
В мире , Европа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на казнь в Белоруссии113
Стрельба блогерши в Чечне вызвала скандал8
В Грузии предложили запретить российский флаг344
«Зеленский не готов»: почему он не остановит войну35
Девочка-маугли начала говорить4
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение