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Адвокат Ассанжа рассказал о его состоянии 

RT на русском + ещё 1 38 минут назад
Фото: EPA/ANDY RAIN
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, состояние которого за время тюремного заключения ухудшилось, стало лучше. Об этом сообщил в беседе с RT его эквадорский адвокат Карлос Поведа.
«Как мы уже заявляли, его здоровье было подорвано в результате 23-часовой изоляции, о котором уже даже говорил спецдокладчик ООН Нильс Мельцер», — сказал юрист.
По его словам, настоящие условия содержания и те, которые были в посольстве в Лондоне, «фактически создавали ситуацию жестокого и унижающего достоинство обращения, вплоть до пыток».
«Как мы понимаем, он был госпитализирован в той же тюрьме Белмарш. Кажется, он немного поправился», — отметил Поведа.
Адвокат сообщил, что готовится международная правовая защита Ассанжа.
Ранее сообщалось, что защита основателя WikiLeaks крайне обеспокоена состоянием его здоровья.
В конце мая спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия на Ассанжа.
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