«Бог хотел Трампа-президента»: Сара Сандерс уйдет в отставку

Президент США Дональд Трампа заявил, что пресс-секретарь его администрации Сара Сандерс в ближайшем будущем покинет свой пост. Глава Белого дома пояснил, что это произойдет уже в конце текущего месяца. Сандерс планирует принять участие в избирательной гонке за кресло губернатора штата Арканзас.

«Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу!»

До прихода на должность главы пресс-службы Сандерс занимала пост главного заместителя пресс-секретаря Белого дома.

Многие годы ее жизни связаны с Арканзасом — штатом, которым долгие годы руководил Билл Клинтон, впоследствии президент США. Стойким оппонентом Клинтона был отец Сары — Майк Хакаби — консервативный американский политик, член Республиканской партии , губернатор штата Арканзас (1996–2007), председатель Ассоциации губернаторов Юга, председатель Национальной ассоциации губернаторов США (2005–2007).

В 10 лет Сара уже помогала отцу проводить предвыборную кампанию, когда он впервые баллотировался в губернаторы Арканзаса в 1992 году. В 2010 году она вышла замуж за Брайана Сандерса. Свадьба прошла в лютеранской церкви на Виргинских островах. У них трое детей.

Cандерс комментировала множество тем, касающихся Трампа, особенно относящихся к скандальным информационным поводам. Стоит отметить, что в своих заявлениях Сандерс часто выказывает недовольство работой СМИ.

Так, несколько дней назад пресс-секретарь Белого дома назвала информацию о «тайной» встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в 2017 году «продолжением антироссийской истерии».

«Это был официальный ужин, он был организован канцлером [ФРГ Ангелой] Меркель. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина», — заявила она.

Сандерс прославилась также и противоречивыми высказываниями. Одно из них — ее заявление, что «Бог хотел», чтобы Трамп стал президентом США. После этого заявления создатель популярного сериала «Теория большого взрыва» Чак Лорри высмеял ее.

«Бог сказал мне, что он не говорил с Сарой Сандерс с того момента, как ей исполнилось 14 лет, и она молилась, чтобы ее кожа стала чистой. У меня нет оснований сомневаться в нем», — иронично заметил Лорри.

Большой любовью прессы Сандерс не пользовалась — во времена ее руководства пресс-службой Белого дома пришлись перепалки с телеканалом CNN. Президент США называл телеканал «фальшивыми новостями».

Самой Сандерс доставалось от американских СМИ. Так, в июле 2017 года Трамп выложил в твиттере смонтированный видеоролик, на котором показано, как глава Белого дома «избивает» человека с логотипом CNN вместо головы. В ответной публикации CNN были процитированы слова из заявления Сандерс, которая на брифинге 29 июня подчеркнула, что «президент ни в коем случае не продвигает и не поощряет насилие». К публикации CNN в твиттере был прикреплен и сам видеоролик.

Сара Хакаби Сандерс, как отмечает пресса, — одна из немногих политических долгожителей в команде нынешнего президента США.

Она была назначена пресс-секретарем Белого дома после ухода в отставку Шона Спайсера , которого Трамп не жаловал. Сам же Спайсер так объяснял свое решение покинуть пост: «Я подумал, что это в интересах нашего отдела по связям с общественностью, нашей пресс-службы, чтобы не было слишком много поваров на одной кухне».

«Он (Трамп — «Газета.Ru») хотел привнести новых людей, чтобы улучшить работу отдела по коммуникациям, и я решил порекомендовать президенту дать Энтони [Скамаруччи, бывший директор по коммуникациям Белого дома] и Саре [Сандерс] возможность начать с чистого листа», — добавил Спайсер.

Причем именно назначение Скамаруччи в свое время спровоцировало отставку Спайсера.