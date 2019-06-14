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Умерла старейшая жительница Великобритании 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Mark 1333 / YouTube
В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет. Об этом сообщает издание Metro.
Друзья называли усопшую Грейс Джонс (Grace Jones) «Потрясающей Грейс». Британка вышла замуж в 1933 году за инженера Леонарда Родерика Джонса (Leonard Roderick Jones). Они прожили вместе 53 года, за это время у них родилась одна дочь. Супруги постоянно переезжали и успели пожить в разных частях страны. С 2005 года Джонс находилась в доме престарелых.
Женщина пережила две мировые войны, застала пять монархов и 26 премьер-министров. Джонс шутливо называла секретом своего долголетия «ежедневный глоток виски, разбавленного водой».
Дочь умершей, 80-летняя Дейрдре Маккарти (Deirdre McCarthy), отметила, что последнюю неделю жизни Джонс вела активный образ жизни, как и обычно. «Только на прошлой неделе мы с ней играли в шары. Она устала, как и положено в ее возрасте, но никогда не ворчала, она всегда была активной», — призналась женщина.
Титул самой старой жительницы Великобритании из ныне живущих перешел 111-летней Дороти Пейн (Dorothy Payne).
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В мире , Грейс Джонс , Великобритания
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