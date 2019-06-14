Сербия готова ввести войска в Косово

Сербии Первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич заявил, что Белград готов ввести войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению. Об этом пишут «Известия».

Дачич заявил, что «албанская сторона» в Косово не хочет договариваться и постоянно провоцирует инциденты, которые мешают прийти к компромиссу. Он назвал целью косоваров «запугивание сербов» и принуждение их покинуть север страны.

Вице-премьер подчеркнул, что KFOR (международные силы под руководством НАТО , отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) обязаны защищать сербов.

«Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе», — сказал Дачич.

Он поблагодарил Россию за политическую поддержку в вопросе Косово и Метохии и выразил надежду, что Сербии не придется обращаться за помощью.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Известиям», что в 1999 году Белград согласился вывести войска из Косово в обмен на гарантии обеспечения безопасности сербам в регионе. По его мнению, если это условие не будет соблюдаться, Сербия вправе считать себя свободной от обязательств.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров отметил, что на ввод сербских войск в Косово отреагируют военные НАТО, находящиеся на базе в косовском городе Урошевац.

В конце мая спецназ Косово начал крупную спецоперацию в районах, населенных этническими сербами. После этого жители муниципалитета Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы начали возводить баррикады, чтобы не пропустить машины со спецназом. Полицейские прорывали баррикады и использовали против жителей слезоточивый газ и шоковые бомбы, а также применили огнестрельное оружие. В результате столкновений пострадали несколько человек.

Сербские власти сообщали, что спецназ задержал 23 человек — сотрудников полиции Косово сербской национальности и мирных жителей, в том числе этнических боснийцев.

В руководстве Косово утверждали, что спецоперация спецназа направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью. Однако в Сербии считают, что действия спецназа направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из Косово.