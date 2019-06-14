Президент Польши перепутал смелость с глупостью

Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России . Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознанение наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивании наших отношений с Западом.

Дональд Трамп уже не первый раз принимал президента Польши Анджея Дуду в Белом доме. Но в этот раз два руководителя даже ответили на вопросы журналистов. Спрашивали, естественно, и про Россию: о том, как она отреагирует на усиление американского присутствия в Польше.

Ведь по итогам переговоров Трамп хвалил Дуду за контракт на американские F-35 и беспилотники, за решение увеличить численность американских войск с 4,5 до 5,5 тысяч. И за готовность развернуть в Польше штаб американской дивизии, с аэродромом и учебным центром:

«Польское правительство построит эти объекты, а для США это ничего не будет стоить. Мы благодарим президента Дуду и польский народ за партнерство в продвижении нашей общей безопасности».

Трамп поставил Польшу в пример Германии : вот, мы защищаем Германию от России, а она платит ей миллиарды за газ. Поляки же покупают американский сжиженный. В ходе поездки Дуды договорились о дополнительных объемах еще на 8 миллиардов долларов. Так что войска будут перебрасывать в Польшу из Германии, может и не одну тысячу, а две.

Дуду спросили о реакции России — он, естественно, ответил, что «она первая начала»:

«Я не ожидаю от Москвы какой-то особой реакции, ведь она и так занимается вооружением Калининградской области, уже давно ставшей самым милитаризованным регионом в Европе. Шаги, которые совершает сейчас Североатлантический Альянс, Польша, США — это, по сути, ответ на то, чем занимается Россия в Калининградской области, а также, в частности, на ее масштабные учения в Белоруссии».

«это самое большое желание польского народа — быть частью Запада с политической точки зрения». Припомнив России «нападение на Грузию в 2008 и Украину в 2014-м», Дуда заявил, что «Россия всегда хотела захватить польские земли», и вообще Польша была «оккупирована» в советское время. Поэтому Польша не хочет попадать в сферу российского влияния и он твердо уверен в том, что

При этом от шанса на дружбу с Россией (отвечая на вопрос друг она или враг) польский президент не отказывался:

«Меня сегодня спрашивали, можно ли назвать Россию другом Польши. Мне бы очень хотелось, чтобы она была другом, чтобы наши отношения складывались как можно лучше. Я бы очень хотел, чтобы развивались политические, межчеловеческие, научные, экономические контакты. Условие одно: должны соблюдаться нормы международного права, его основные принципы, поскольку это основа мировой безопасности, гарантия мира. Сейчас Россия их не соблюдает».

То есть Россия виновата в том, что нет нормальных отношений, а поляки совсем не против:

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца, несмотря ни на что. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».

Вот это утверждение о том, что поляки храбрее русских и способны бороться до конца, как во Второй мировой, и вызвало насмешки в России. Понятно, что тут же вспомнили о том, как в 1939-м Гитлер разбил польскую армию за две недели, как советские войска освобождали Польшу в 1944-м. Это все понятно нам. Но поляки действительно считают себя самыми смелыми, храбрыми и стойкими. И объясняют все свои неудачи происками врагов, особенно соседей — русских или немцев, или и тех, и других вместе. Учитывая то, что с немцами поляки теперь в одной лодке ( Евросоюз и шире, Запад), то понятно, что выгоднее сравнивать себя с русскими, особенно перед внешним миром.

Что нам с этим делать — посмеяться и забыть?

Нет. Поляки, двоюродные братья русских, разошлись с нами тысячу лет назад. Одни стали католиками, другие православными. Поляки были западной частью славянского мира. Они всегда соприкасались с немцами, воюя и постепенно уступая им территории. Но и с русскими воевали, и были периодически сильнее нас. Два славянских государства конкурировали и враждовали.

«Поляки в Кремле» — последнее по времени поражение России, смута, чуть было не стоившая нам самостоятельности. Но это было четыреста лет назад. И с тех пор польское могущество лишь убывало, а русское лишь росло. Уже в середине 17 века мы вернули себе Киев — а спустя еще век с небольшим, вместе с немцами положили конец и польскому государству как таковому.

Не совсем, конечно — Царство Польское могло существовать и существовало какое-то время в составе России с огромными правами самоуправления, пока своими неспровоцированными восстаниями поляки не ограничили их. Сто лет назад Польша восстановила свою независимость, уведя от России и часть населенных украинцами и белоруссами земель. Но потом вновь попала под раздел, снова инициированный германцами.

После войны поляки входили в состав социалистического лагеря. Но хотя периодически и бузили, ни о какой оккупации русскими, речи, конечно, не было. Уже почти тридцать лет Польша считает себя свободной. Хотя перестав зависеть от Москвы, она тут же попала в зависимость от Запада.

При этом и в Евросоюзе поляки ведут себя так, как будто являются центром вселенной. Да, 40 миллионная страна относится к числу крупнейших в ЕС. Но при этом ее политический, экономический и исторический вес не сравним с Германией или Францией. Однако поляки пытаются играть сразу на всех противоречиях, притом не только внутри ЕС: выступают с резко антироссийских позиций, всячески поддерживают политику по отрыву Украины от России, предлагают себя США в качестве противовеса Германии и Западной Европе в целом.

Понятно, что Польша воспринимает Россию как более удачливого и сильного родственника (уже, правда, очень далекого), смешивая зависть, страх, презрение. Высокомерие — мы европейцы, вы азиаты — ровно по той же схеме, по которой сейчас пытаются конструировать «Украину — не Россию».

Ориентация на Запад, с одновременной ссорой с германцами, которые исторически все равно были и будут ядром Западной Европы, и попыткой стать «союзником» французов, англичан, американцев, любого противника немцев.

Постоянное провоцирование у Запада страхов перед Россией и подыгрывание самым русофобским силам. Весь этот «польский набор» хорошо известен по поведению в прошлые века и уже в наши дни.

Сколько уже раз в польской истории попытка сделать ставку на далекого сильного игрока приводила к катастрофе? Поссориться с ближайшими соседями, русскими и немцами, а при случае еще и стравливать их между собой — а потом возмущаться тем, что опять потеряли независимость? Это любимая польская игра. В ней они действительно проявляют безоглядную смелость. Только называется она не храбростью, а глупостью.