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Иран отверг «необоснованные» обвинения США по инциденту в Оманском заливе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Иран категорически отвергает и осуждает "необоснованные" обвинения США по инциденту с танкерами в Оманском заливе, сообщает постоянное представительство республики в ООН.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответствененным за нападения на танкеры.
"Иран категорически отвергает необоснованные заявления США по инцидентам с нефтяными танкерами и осуждает их самым решительным образом", — цитирует заявление постпредства Ирана агентство Рейтер.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, но официального подтверждения этому нет. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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Комментарии9
В мире , ООН , Reuters , Иран , США
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