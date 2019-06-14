Иран отверг «необоснованные» обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран категорически отвергает и осуждает "необоснованные" обвинения США по инциденту с танкерами в Оманском заливе, сообщает постоянное представительство республики в ООН

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответствененным за нападения на танкеры.

"Иран категорически отвергает необоснованные заявления США по инцидентам с нефтяными танкерами и осуждает их самым решительным образом", — цитирует заявление постпредства Ирана агентство Рейтер.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, но официального подтверждения этому нет. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.