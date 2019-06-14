Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Также, по мнению Болтона, избрание Зеленского также может помочь улучшить отношение американской и российской стороны. Однако, он добавил, что необходимо, чтобы Россия "внесла свой вклад".

"Крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие", — отметил Болтон.

Ранее сообщалось, что Болтон и министр иностранных дел Венгрии обсудили "пагубное влияние России".