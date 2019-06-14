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Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского — шансом на мир в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Также, по мнению Болтона, избрание Зеленского также может помочь улучшить отношение американской и российской стороны. Однако, он добавил, что необходимо, чтобы Россия "внесла свой вклад".
"Крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие", — отметил Болтон.
Ранее сообщалось, что Болтон и министр иностранных дел Венгрии обсудили "пагубное влияние России".
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В мире , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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